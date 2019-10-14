Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Ekim 2019 anlık dolar - euro fiyatları)

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Küresel piyasalarda ABD-Çin görüşmelerinin iyimserliği yaşanırken; yurt içi piyasalar Barış Pınarı Harekatı'ndan gelecek haberlere odaklandı.



Bu gelişmeler ışığında haftaya başlayan dolar/TL, 5,93'ün üzerinde işlem görüyor.

Euro/TL 6,54 seviyesinden işlem görüyor.

BORSA HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Güne düşüşle başlayan borsa ABD Başkanı Trump'ın yeni tweeti sonrası düşüşünü daha da hızlandırdı. Borsada kayıp yüzde 5'i aşarken endeks 93 bin seviyelerine kadar indi.

Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95 bin seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu kaydetti.



Trump, "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor. İnsanlar NATO üyesi Türkiye ile savaşa gireceğimizi gerçekten düşünüyor mu? Hiç bitmeyen savaşlar sona erecek! Bunlar Türkiye ve Avrupa ülkeleri tarafından kolaylıkla yeniden yakalanır, ancak hızlı hareket etmeliler" ifadelerine yer verdi.

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Yurt içinde ise devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor.



Uzmanlar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Avrupa tarafından gelen açıklamaların Türk lirası varlıkların üzerinde baskı oluşturduğunu, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.



Yurt içinde ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,92'nin önemli direnç konumunda bulunduğunda, 5,90'ın altında kapanışlar olması durumunda 5,85'in gündeme geleceğini söyledi.

