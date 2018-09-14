Merkez Bankası'nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizi yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltmesi sonrasında dolarda sakin seyir görülüyor.



Dolar/TL dünkü kararın hemen ardından 6,01 seviyesine kadar geriledi. Daha sonra yeniden hafif yükselen kur bugün 6,10 civarında hareket ediyor.



Euro/TL de 7,14 seviyesinde işlem görüyor.



Merkez Bankası dünkü olağan toplantısında faizde 625 baz puanlık bir artışa giderek sert bir faiz artırımı yapmış oldu. Merkez Bankası daha önce dövizdeki hareketliliğe bağlı olarak bir dizi önlemler almıştı.



MERKEZ BANKASI NE MESAJ VERDİ?