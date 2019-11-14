Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Kasım 2019 dolar - euro fiyatları)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da bir araya gelmesinin ardından dolar ve euro güne yatay seyirle başladı.

Dolar/TL, 5,77 seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL ise 6,35'ten işlem görüyor.

Beyaz Saray’da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, ortak açıklama yaptı.

Erdoğan, "Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız" ifadelerini kullanırken; Trump ise görüşmeyi 'harika ve verimli' olarak tanımladı.

Uzmanlar, Erdoğan ve Trump’ın açıklamaları ile Graham’ın adımı birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ve ticari ilişkiler konusundaki iyimserliğin arttığını ifade etti.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de dün yaptığı sunumda para politikasına ilişkin yeni bir ipucu vermediğini belirten uzmanlar, Powell'ın konuşmasında, enflasyon ve istihdamdaki pozitif görünüme vurgu yaparken, faiz indirimleri ve diğer alınan para politikası kararlarının etkilerini takip edeceklerini dile getirdi.



Uzmanlar, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında Almanya'da 3. çeyrek GSYH, İngiltere'de perakende satışlar, Euro Bölgesi'nde 3. çeyrek GSYH, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin izleneceğini kaydetti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,74'ün altında kapanış olması durumunda 5,70'in destek konumuna geleceğini ifade eden uzmanlar, 5,7850'nin direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

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