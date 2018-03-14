Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Mart 2018 dolar - euro fiyatları)

Dolar ve euroda yüksek seyir devam ediyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 3,88'in üzerine kadar çıktı.



Euro/TL rekorlara bugün de devam etti. Yükselişe devam eden euro 4,8042 ile tüm zamanların en yükseğini gördü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alarak göreve CIA Direktörü Mike Pompeo’yu getirmesiyle, euro 1.24 doları da aşarak 1.2412 dolara kadar yükseldi.

Dolar endeksi, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini açıklaması ve "ticaret savaşları" endişelerinin tekrar yükselmesiyle düşüşe geçerek 89,6 seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksi, şu dakikalarda 89,7 seviyesinde bulunuyor.



Teknik açıdan dolar/TL'de 3,8350 ve 3,8500 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 3,8850 ve 3,9000 seviyelerinin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.



TRUMP'IN TILLERSON KARARI PİYASALARI NASIL ETKİLEDİ?

