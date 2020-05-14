Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 14 Mayıs 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 14.05.2020 - 08:10

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ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ne kadar oldu? (14 Mayıs 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları)

Altın fiyatları ne kadar oldu? (14 Mayıs 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları)

Geçen hafta 7.26 ile tarihi zirveyi gören, bu hafta da 7'nin altına gerileyen dolar/TL bu sabaha 6.96'da başladı.

Euro/TL de 7,52'den işlem görüyor.

Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtti.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,98'in altında kapanış olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 6,90'ın gündeme geleceğini kaydetti.

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