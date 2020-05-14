Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

ntv.com.tr 14.05.2020 - 08:10
Geçen hafta 7.26 ile tarihi zirveyi gören, bu hafta da 7'nin altına gerileyen dolar/TL bu sabaha 6.96'da başladı.
Euro/TL de 7,52'den işlem görüyor.
Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtti.
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,98'in altında kapanış olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 6,90'ın gündeme geleceğini kaydetti.
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