Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, güne düşüş eğiliminde başlamasının ardından 32,25'de seyrediyor.

Euro/TL 34,91'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 40,4570'den işlem görüyor.



Dolar endeksi, yatay seyirle 105,3 seviyesinde bulunuyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi.



Analistler, ABD ekonomisinde bugünden itibaren açıklanmaya başlayacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydederek, ülkede dün açıklanan New York Fed'in nisan ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarının endişeleri artırdığını söyledi.



Bununla birlikte Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, enflasyonu düşürmede açıkça bir ilerleme görene kadar faiz oranlarının mevcut "kısıtlayıcı" seviyelerinde tutulması gerektiğini ifade etti.



Yarın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, bu verilerin ardından Fed'in gelecek dönem yol haritasına ilişkin soru işaretlerinin azalabileceğini kaydetti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene yüzde 89 ihtimalle bir faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, eylül ayı olası bir faiz indirimi için öne çıkmaya devam ediyor.

