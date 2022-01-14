Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Ocak 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL dün yüzde 2,75 artışla 13,5848’den günü tamamlamasının ardından haftanın son işelm gününde 13,52 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 15,50'lerde seyrediyor.

Önceki gün ABD'de enflasyonun yüzde 7 ile 40 yılın zirvesine çıktığı açıklansa da bu yükseliş beklentiler dahilinde olduğu için dolarda zayıflama yaşanmıştı. Dolar/TL 13,20'nin altını görmüştü. Dün ise dolar yeniden 13,50 lirayı aştı.

BORSA GÜNE YATAY BAŞLADI



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 artışla 2.071,35 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,70 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 2.071,35 puana yükseldi.



Uzmanlar, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve konut satışları, yurt dışında ise İngiltere ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.