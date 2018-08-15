Haftanın ikinci işlem gününde dalga boyunun önceki günlere göre azaldığı dolar/TL, bu sabah 5,76 seviyesinin altını test etti.
ABD ÜRÜNLERİNE EK VERGİ (EK VERGİ GETİRİLEN ABD ÜRÜNLERİ LİSTESİ)
Dün 6,43 seviyesinden kapanan dolar/TL, bu sabah BDDK'nın swap kararı sonrası 5,76'nın altını gördü.
Kur bugün 6,05 civarında seyrediyor.
Euro/TL 6,85 civarında işlem görüyor.
Uzmanlar, BDDK ve TCMB'nin attığı adımların Türk lirasına spekülatif atakları sınırladığını belirtti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,50'nin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini kaydeden uzmanlar, ABD ile diplomatik haber akışının da izlenmesi gerektiğini söyledi.
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