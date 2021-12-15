Dolar kuru bugün ne kadar? (15 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Faiz haftasının baş aktörlerinden biri olan Fed'in faiz kararının açıklanacağı bugün dolar/TL 14,55'lerde seyrediyor.

Euro/TL ise 16,42 seviyelerinde işlem görüyor.



BORSA GÜNE REKORLA BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 1,52 artışla 2.190,61 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,88 puan ve yüzde 1,52 değer kazanarak 2.190,61 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'DE

Piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı bugün açıklanacak. Fed kararının yanı sıra İngiltere ve ABD'den önemli veriler de ekranlara düşecek.



Yurt içinde ise bütçe rakamları takip edilecek.

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Uzmanlar, enflasyonist baskılar ve Omicron varyantına ilişkin endişelerin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, Fed'in faiz kararı ve ekonomiye yönelik projeksiyonları öncesi küresel pay piyasalarında temkinli bir seyir izlenebileceğini söyledi.

Öte yandan yurt içinde yarın Merkez Bankası (TCMB) yarın merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi 100 baz puanlık bir faiz indirimi geleceği yönünde oluşmuş durumda. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasım toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizi yüzde 15'e çekmişti.