Küresel piyasalarda ABD-Çin görüşmelerinin iyimserliği yaşanırken; yurt içi piyasalar Barış Pınarı Harekatı'nda yaşanacak gelişmelere odaklandı.

Bu gelişmelerin etkisiyle haftaya başlayan dolar/TL, bu sabah 5,92 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,54 TL'de yer alıyor.

BORSA HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Güne düşüşle başlayan borsa ABD Başkanı Trump'ın yeni tweeti sonrası düşüşünü daha da hızlandırdı. Borsada kayıp yüzde 5'i aşarken endeks 93 bin seviyelerine kadar indi.

Trump, "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor. İnsanlar NATO üyesi Türkiye ile savaşa gireceğimizi gerçekten düşünüyor mu? Hiç bitmeyen savaşlar sona erecek! Bunlar Türkiye ve Avrupa ülkeleri tarafından kolaylıkla yeniden yakalanır, ancak hızlı hareket etmeliler" ifadelerine yer verdi.

TRUMP'TAN YAPTIRIM AÇIKLAMASI (HABERE GİT)

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik duyurduğu yaptırımlar yürürlüğe girdi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik duyurduğu yaptırımların yürürlüğe girdiğini bildirdi. Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptırım listesine alındı. Listede üç bakanın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da var.

Diğer taraftan, yaptırımlar ABD ile yürütülen 100 milyar dolarlık ticaret görüşmelerinin durdurulmasını da kapsıyor. Türkiye’den çelik ithalinde uygulanan gümrük vergileri yüzde 50’ye, yani mayıs ayındaki indirimden önceki seviyeye çıkarıldı. Bu arada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüştüğünü, görüşmede Trump'ın Erdoğan'a Suriye'deki harekatı durdurma çağrısı yaptığını ifade etti.



Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95 bin seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu kaydetti.

Yurt içinde ise devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor.



Uzmanlar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Avrupa tarafından gelen açıklamaların Türk lirası varlıkların üzerinde baskı oluşturduğunu, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.



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