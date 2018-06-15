Dolar/TL kuru, küresel merkez bankalarının politika toplantılarıyla yoğun geçen haftada yönünü yukarı çevirerek 4,75 seviyesinin üzerinde seyrediyor.
Fed'in Çarşamba günkü toplantısından faiz artırımı kararı çıkması ve yetkililerin 2018'de faiz artırımı sayısı beklentilerinin üçten dörde yükselmesi, ardından Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Perşembe günkü toplantısı sonrasında net varlık alımlarının aralık ayı sona ermeden bitirileceğini açıklaması gelişen piyasa paraları üzerindeki baskıyı artırdı.
Kurun yükselişinde yurt içi tarafta seçim öncesi belirsizlik de etkili oluyor.
Euro/TL ise 5,49 civarında işlem görüyor.
DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?