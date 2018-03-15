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Dolar kuru bugün ne kadar? (15 Mart 2018 dolar - euro fiyatları)

ntv.com.tr

Ekonomi

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 3,90'ın üzerini gördü. Art arda rekorlar kıran euro/TL 4,82'yi aşarak tarihi zirveyi yeniledi.

Dolar ve euroda yüksek seyir devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,90'ı aşarak 4 Aralık'tan beri en yüksek düzeye çıktı.  

EURODA BİR REKOR DAHA

Euro/TL'de art arda rekorlar geliyor. Euro 4,8238 ile tüm zamanların en yükseğini gördü.

Yüzde 50 dolar, yüzde 50 eurodan oluşan ﻿​viz sepeti 4,3612 ile rekor düzeye ulaştı.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası Fed'in önümüzdeki haftaki para politikası toplantısından başlayarak bu yıl üç kez faiz artırmasını bekliyor.

Doların başlıca para birimlerine karşı performansını ortaya koyan dolar endeksi 89,670 ile yatay seyrediyor.

Analistler, ABD'deki siyasi gelişmeler ile veri akışının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,90'ın orta vadeli görünüm açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan analistler, 3,8550 ve 3,8350 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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