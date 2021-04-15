Dolar kuru bugün ne kadar? (15 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

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Küresel piyasalarda doların zayıflamasıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısı öncesindeki düşüş sürüyor.

Dolar/TL, faiz kararı öncesi yeni güne 8,09 lira seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 9,70'ten işlem görüyor.

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HABERE GİT: GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA



Bün yurt içinde piyasalar TCMB'de yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu ile ilk kez toplanacak Para Politikası Kurulu faiz kararı izleyecek.. TCMB metninde yapılacak değişiklikler de yakından takip ediliyor.



Piyasa beklentisi faizde herhangi bir değişikliğin olmayacağı yönünde.



Nisan ayı faiz kararı öncesi faizler yüzde 19 bandında yer alıyor.



2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı.

UZMAN YORUMU: TÜRKİYE KIZARACAK, DAHA DA KIZARACAK