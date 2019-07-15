Dolar/TL dalgalı seyrini koruyor.

Geçtiğimiz hafta, 5,75 TL bandında hareket eden ve Rusya'dan alınan S-400 teslimatının başladığının açıklanması sonrasında 5,7780'e kadar yükselen dolar, yeni haftanın ilk iş günü 5,72 TL'de işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,45 TL’de yer alıyor.

Geride bıraktığımız haftasonu ise kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye indirdi, görünüm de 'negatif' olarak teyit etti. Karara etki olarak, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortodoks olmayan para politikası görüşlerini ifade etmesi gösterildi. Ayrıca Rus hava savunma sistemi S-400'lerin teslimi sonrası politik belirsizliğin arttığı ifade edildi. Kararda ayrıca, ABD'nin türkiye'ye yönelik yaptırım olasılığı da ele alındı.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL için 5,7500'in direnç, 5,6500'in destek konumunda bulunduğunu belirtti.

DOLAR/TL'DE YÖN NE OLACAK? (VIDEO)