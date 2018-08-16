Dolar/TL'nin dün sert düşüşle 6 liranın altına inmesi sonrasında kur bu seviyenin altında seyretmeye devam ediyor.
RUS YETKİLİDEN DOLARA ALTERNATİF YENİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMASI
Bankalararası piyasada dolar bu sabah 5,70'e geriledi. Ardından Bakan Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferans ve verilen mesajlar sonrası 5,70 seviyesinin altında yer aldı.
Kur şu dakikalarda 5,72 civarında işlem görüyor.
Merkez Bankası ve BDDK'dan hafta başından bu yana gelen bir dizi önlem doların 7 liradan dönmesinde etkili oldu.
Euro/TL de 6,55 seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 6 seviyesinin altına kalındığı sürece düşüşlerin ivmeleneceğini ve 5,00 seviyesinin gündeme geleceğini kaydetti.
VİDEO: DÖVİZ FİYATI ARAMALARI REKOR KIRDI (İŞTE İL İL İSTATİSTİKLER)