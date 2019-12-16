Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Aralık 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 16 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

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PİYASALAR

Çeyrek altın ne kadar? (16 Aralık 2019 altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (16 Aralık 2019 altın fiyatları)

Dolar/TL, yeni haftaya 5,80 bandının hemen üzerinden başladı. Kur bu sabah, 5,81'den işlem görüyor.

Geride bıraktığımız haftada bankalararası piyasada 5,80 civarında işlem gören dolar Merkez Bankası'nın politika faizindeki indirim kararının ardından kademeli olarak 5,76'lı seviyelere kadar inmişti.

Euro/TL ise 6,47 civarında hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde eylül ayı işsizlik rakamları ile bütçe dengesinin, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,73'ün destek, 5,81'in direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

UZMAN YORUMU: BORSA VE DOLARDA KRİTİK SEVİYE NERESİ?

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