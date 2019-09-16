Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası geride bıraktığımız hafta hızlı bir şekilde gerileyerek 5,67 seviyelerini gören dolar/TL, yeni haftanın ilk iş gününe 5,73 TL seviyelerinde başadı.
Euro/TL ise 6,35 TL seviyelerinde yer alıyor.
Uzmanlar, TCMB'nin politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 16,50'ye çekmesinin Türk lirası varlıkları pozitif etkilediğini, bu kararın ardından Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da faiz indirimine gitmesinin fiyatlamada önemli rol oynadığını söyledi.
Bugün yurt içinde, TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini, temmuz ayına ilişkin perakende satış ve ciro endeksleri takip edilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüşecek, Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi gerçekleşecek.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6410 seviyesinin kırılması halinde 5,6050'nin destek konumuna gelebileceğini kaydetti.
VİDEO: MERKEZ'İN İNDİRİMİ NE ANLAMA GELİYOR? (UZMANLAR YORUMLADI)