Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, dün yükseldiği 8,55 seviyelerindeki seyrini gün boyu korudu. Fed'in faiz kararı öncesinde döviz piyasaları sakin seyrediyor.

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ABD tahvil faizlerinin artması ve Biden-Erdoğan görüşmesinden beklenen mesajların çıkmamasıyla 8,55'in üzerine çıkan dolar/TL, dünkü piyasa kapanışından bu yana gece boyu yatay bir grafik sergiledi.

Dolar/TL, 8,54'ten; euro/TL ise10,36'dan işlem görüyor.

GÖZLER FED'İN KRİTİK KARARINDA

Küresel piyasaların gözü kulağı bugün Fed'in açıklayacağı faiz kararı ve vereceği mesajlarda olacak. Fed'in faizleri değiştirmesi beklenmese de varlık alımlarını ne zaman azaltacağına sorusuna yanıt aranacak. Yurt içinde ise yarınki Merkez Bankası'nın PPK toplantısı öncesinde fiyatlanacak önemli bir veri bulunmuyor.



Fed geçen yıl Mart ayında yaptığı 100 baz puan indirimin ardından düzenlediği tüm toplantılarında faizde bir değişikliğe gitmedi. Piyasaların beklentisi bu toplantıda da faiz oranında bir değişiklik olmayacağı yönünde oluştu. Kararın açıklanmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, bir basın toplantısı düzenleyecek. Piyasalar Powell'dan gelecek açıklamaları yakından takip edecek.