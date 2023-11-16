Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Kasım 2023 dolar - euro fiyatları)

Serbest piyasada dolar 28,69 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise 31,08 lira seviyelerinde hareket ediyor.
Dün doların satış fiyatı 28,71 lira, euronun satış fiyatı ise 30,10 lira olmuştu.
Analistler, ABD'de enflasyonun beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona geldiğine yönelik beklentilerin artmasıyla doların diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybettiğini belirtti.
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