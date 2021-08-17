Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

TCMB'nin faiz kararının ardından düşüşe geçen ve yeni haftayı da değer kaybıyla açan dolar kuru 17 Ağustos 2021 sabahına 8,46 seviyelerinde başladı. Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 17.08.2021 - 07:50

Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizinde değişikliğe gitmemesi de Türk lirasının dolar karşısında güçlenmesini destekledi. 

Bu kararın etkileri yeni haftaya da yansımaya devam ediyor. Geçen haftadan bu yana değer kaybeden dolar kuru, geride bıraktığımız hafta 8,63 seviyelerine başlamıştı. Kur, faiz kararının ardından düşüşünü sürdürerek yeni haftaya yüzde 1'in üzerinde bir değer kaybıyla başladı.

Dolar/TL, 17 Ağustos 2021 sabahına 8,46 seviyelerinde başladı.

Aynı dakikalarda euro/TL de 10 liranın altında hareket ederek 9,97 seviyelerinde yer alıyor.

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Analistler, Asya'da beklentilerden kötü gelen makroekonomik veriler, artmaya devam eden yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları ve Afganistan kaynaklı jeopolitik risklerin gündemin odağında bulunduğunu belirterek, TL varlıklarda ise pozitif görünümün korunduğunu söyledi.

Bugünün veri gündeminin zayıf olduğunu aktaran analistler, küresel piyasaların bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ile yarın yapılacak Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısını takip edeceğini bildirdi.

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