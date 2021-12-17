Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL dün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından 15,77'ye kadar yükselmişti.

Dolar tarihi zirvesini 17 ile yenilerken, euro 19 liranın üzerini gördü.

TCMB'DEN BEŞİNCİ MÜDAHALE



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti.



TCMB'den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolar/TL 16,55; euro/TL ise 18,74'lerde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 96 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1320'den alıcı buluyor.



FAİZİ 100 BAZ PUAN İNDİRMİŞTİ



Piyasaların merakla beklediği faiz kararı dün açıklandı.



TCMB, son 3 ayda olduğu gibi aralık ayında da faiz indirimlerine devam etti ve faizi 100 baz puan indirdi.

BORSA İSTANBUL'DAN 2. DEVRE KESİCİ KARARI



BIST 100 endeksinde yaşanan sert kayıp sonrası 16:24'te endekse devre kesici geldi. İşlemler tekrar başladıktan sonra düşüşün devam etmesi üzerine bu sefer 16:54'te ikinci devre kesici devreye girdi.

Endeks gün içinde yüzde 5'i aşarak 2 bin 406 puana kadar yükselmişti.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 95,5 seviyesinin destek, 96,2'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.