Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın 6.25 puanlık faiz artışıyla 6.01 TL seviyesini test eden dolar/TL yeni haftaya 6.15 TL seviyesinden başladı. Piyasaların gözü ise perşembe günü açıklanacak Orta Vadeli Program'da.
Dolar bugün 6,1902 TL'den işlem görüyor.
Euro/TL ise 7,2113 TL’de yer alıyor.
GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANCAK OVP'DE
20 Eylül'de açıklanması beklenen Orta Vadeli Program ilk kez 5 yıllık hazırlanacak ve ekonominin yeni yol haritası çizilecek.
MERKEZ BANKASI KREDİ KARTI FAİZ ORANLARINI AÇIKLADI
Öte yandan, Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde yılın dördüncü çeyreğinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 2,25, aylık azami gecikme faiz oranının ise yüzde 2,75 olarak uygulanacağını duyurdu.
VIDEO - MERKEZ BANKASI NEDEN FAİZ ARTITDI?