Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.
Yeni haftanın ilk günübde bankalararası piyasada dolar, 5,90 TL'nin üzerinde işlem görüyor.
Euro/TL ise 6, 64 TL civarında yer alıyor.
Piyasalar, ABD ile ilişkileri yakından takip ediyor. ABD ile S-400 gerilimi konusunda son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. Erdoğan, "Tükürdüğümüzü yalarsak devlet terbiyemize uymaz. İmzayı atmışız burası kasaba devleti değil" dedi.
Dolar/TL, Fed'den faiz indirim beklentilerinin gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik risk iştahını artırmasıyla ay başından bu yana 6'lı seviyelerden yönünü aşağı çevirmişti.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu BA3'ten B1'e düşürdü. Karara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yarattığı açıklamasında bulundu.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,8950'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,80'in altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını söyledi.
Analistler, bugün TÜİK tarafından mart ayı iş gücü ve mayıs ayı konut satış istatistiklerinin açıklanacağını duyurdu.
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