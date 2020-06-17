Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 17 Haziran 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 17.06.2020 - 07:55

Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR

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Çeyrek altın ne kadar? (17 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Birkaç gündür corona virüs salgınında ikinci dalga endişesiyle sert kayıpların yaşandığı dünya borsalarında geri dönüşler yaşanıyor.

Sakin bir veri gündeminin olduğu yurt içi piyasalarda dolar/TL, 6,84'ten işlem görüyor.

Euro/TL ise 7,70'te yer alıyor.

Fed'in şirket tahvili alımı haberinin desteğiyle risk iştahı yeniden canlanırken özellikle Asya borsalarında yüzde 5'e yaklaşan yükselişler dikkat çekiyor.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,85 bandının öne çıktığını kaydetti.

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