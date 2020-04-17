Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

İki gün önce 6.82'den 6,91'e yükselen dolar/TL haftanın son işlem gününe 6,92'nin üzerinde başladı. Kurun seyrini corona virüsle ilgili gelişmeler belirlemeye devam ediyor.

Dolar/TL kuru bugün 6,94'te; euro/TL de 7,50 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ağırlıklı olarak satıcılı geçirdiği haftanın son gününde iyimser başladı. ABD borsalarının yüzde 3'leri aşan artılar dünkü kapanışlarının ardından bu sabah Asya borsaları ve ABD vadelileri de yükselişte. Wall Street'teki yükselişin kaynağında ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin ekonomisini açmak için açıkladığı 3 aşamalı plan bulunuyor.

Uzmanlar, Avrupa ve ABD'nin yeni tip corona virüs tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahında canlanma görülebileceğini, bugün yurt içinde Merkez Bankası nisan ayı beklenti anketi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde enflasyon ve inşaat üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 6,97'nin direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6,85 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

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