Merkez Bankası'nın faizleri geçen hafta sabit tutması ardından dalgalanan ve cuma günü gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde gözlenen değer kaybına paralel yönünü yukarı çeviren dolar/TL bu hafta 5,40'ın altında hareket ediyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 5,38 seviyesinde seyrediyor.
Euro/TL 6,10 civarında işlem görüyor.
Küresel risk iştahı zayıf seyretmeye devam ederken, piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararını bekliyor. Fed'in faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Bir diğer taraftan ise Hazine'nin iç piyasada talep toplamaya başladığı döviz ve altın cinsi tahvil ihraçlarının yanı sıra bugün düzenleyeceği 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesi de yakından izlenecek.
Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Aralık 2018 dolar - euro fiyatları)
ntv.com.trEkonomi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Merkez Bankası'nın faizleri geçen hafta sabit tutması ardından dalgalanan ve cuma günü gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde gözlenen değer kaybına paralel yönünü yukarı çeviren dolar/TL bu hafta 5,40'ın altında hareket ediyor.