Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Ekim 2019 dolar - euro fiyatları)

Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından düşüşe geçen dolar/TL, 5,79'da yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve 2 saat 40 dakika süren heyetler arası görüşmenin ardından yapılan açıklamada Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya vardığı bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Rezidansında basın toplantısı düzenledi. Pence, "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettardır" açıklamalarında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır" dedi.

Anlaşmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'den iyi haber" ifadesine yer verdi. Trump, "Teşekkürler Erdoğan milyonlarca hayat kurtulacak" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a cevaben, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak" ifadesini kullandı.

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"Bu hem Türkiye'nin lehine hem de Trump'ın istediği bir ateşkes oldu" pic.twitter.com/0E4SSRTOp8 — NTV (@ntv) October 17, 2019

Euro/TL ise 6,44 seviyelerinde yer alıyor.

﻿STERLİN YÜKSELİŞTE

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) gerçekleşmesi ihtimali kuvvetlenince Sterlin dolara karşı değer kazanıyor. Anlaşma haberleriyle sterlin dolar karşısında mayıstan bu yana en yüksek düzeye yükseldi. Yüzde 1’e yakın yükselişle 1.2990 doları gördü. Sterlin/TL ise bu sabah 7,47 civarında işlem görüyor.

Analistler, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmalarının TL varlıklar üzerindeki baskıyı ortadan kaldıracağını, TL varlıkların pozitif ayrışabileceğini ifade etti.



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