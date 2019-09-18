Dolar, 18 Eylül 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7020 lira alış fiyatı, 5,7041 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,3102 lira alış fiyatı, 6,3151 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Ayrıntılar geliyor....
ntv.com.trEkonomi
Dolar, 18 Eylül 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7020 lira alış fiyatı, 5,7041 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,3102 lira alış fiyatı, 6,3151 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Ayrıntılar geliyor....