Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

18.06.2021 - 07:24

Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı (17 Haziran PPK toplantısı)

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı (17 Haziran PPK toplantısı)

Haftaya 8,39 seviyesinde başlayan dolar/TL açıklanan Fed faiz kararı sonrasında  yükselişe geçmişti. 

Dün Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. (TCMB) politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tuttu, kararın ardından dolar 8,72'yi aştı.

Haftanın son işlem gününde ise dolar 8,71 TL'de bulunuyor. Euro ise 10, 39 TL'den işlem görüyor. 

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Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'ne katılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

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