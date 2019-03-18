TL'de geçen hafta benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışma, tahvil faizlerinde ise yükseliş gözlenirken, dolar/TL yeni haftada bir süredir sıkıştığı bant aralığında hareketini sürdürüyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 5,45 civarında işlem görüyor.
Euro/TL de 6,17 seviyesinde seyrediyor.
ABD Merkez Bankası Fed'in çarşamba günü sona erecek iki günlük para politikası toplantısında faiz oranı tahminlerini ya da "noktasal grafiklerini" düşüreceği ve bu yıl para politikasını çok az sıkılaştıracağı ya da hiç sıkılaştırmayacağına dair öngörüler arttı.
Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Mart 2019 dolar - euro fiyatları)
ntv.com.trEkonomi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
TL'de geçen hafta benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışma, tahvil faizlerinde ise yükseliş gözlenirken, dolar/TL yeni haftada bir süredir sıkıştığı bant aralığında hareketini sürdürüyor.