TL'de geçen hafta benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışma, tahvil faizlerinde ise yükseliş gözlenirken, dolar/TL yeni haftada bir süredir sıkıştığı bant aralığında hareketini sürdürüyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 5,45 civarında işlem görüyor.



Euro/TL de 6,17 seviyesinde seyrediyor.



ABD Merkez Bankası Fed'in çarşamba günü sona erecek iki günlük para politikası toplantısında faiz oranı tahminlerini ya da "noktasal grafiklerini" düşüreceği ve bu yıl para politikasını çok az sıkılaştıracağı ya da hiç sıkılaştırmayacağına dair öngörüler arttı.

