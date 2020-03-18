Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Mart 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL 6, 40 seviyesinden güne başladı.

Merkez Bankası dün açıkladığı faiz kararında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti.



Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından dolar/TL 6,43 seviyelerinde seyrediyordu.

Euro ise 7,06 seviyesinden işlem görüyor.

Dünya genelinde artan corona virüs paniği ve küresel piyasalara etkisi devam ederken, borsada kayıplar yaşanıyor.

Fed 2 gün önce sürpriz bir hamleyle fonlama faizini yüzde 0–0.25 aralığına çekti. Tahvil alımlarını en az 700 milyar dolar artırma taahhüdünde bulundu. Ancak bu adımlar küresel piyasalarda iyimserlik oluşturmaya yetmedi.

KÜRESEL RESESYON UYARISI



Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, corona virüs salgınını önlemek için başlatılan tedbirler nedeniyle ekonomilerin durması sonucu dünya çapında resesyon görüleceğini ve gelecek 12 ayda ABD'li finans dışı şirketlerin temerrüt oranlarının yüzde 10'u aşabileceğini bildirdi.



S&P tarafından yayımlanan raporda, "Covid-19'u sınırlama önlemleri ekonomik faaliyetlerin aniden durmasına yol açarak bu yıl küresel resesyona neden olacak" denildi.