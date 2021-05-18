Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Mayıs 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 18 Mayıs 2021 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 18.05.2021 - 09:12

Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Mayıs 2021 dolar - euro fiyatları)

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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Geçen hafta ABD'nin sürpriz enflasyon verisinin etkisiyle 8,50 seviyelerine kadar yükselen dolar/TL, bu haftanın açılışında hızlı bir düşüşle 8,30 seviyesine çekildi.

Dolar/TL için bugün de dünkü kapanışta olduğu gibi 8,32-8,33 seviyelerinde. Euro/TL ise 10,30 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktıktan sonra dün 10,10'un altına kadar geriledi. Euro/TL bu sabah 10,14 düzeyinde değerleniyor.

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Hazine bugün, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. İki ihraç da 1 yıl vadeli olacak.

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