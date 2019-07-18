Dolar, 18 Temmuz 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6822 lira alış fiyatı, 5,6842 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,3937 lira alış fiyatı, 6,3993 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....
ntv.com.trEkonomi
Dolar, 18 Temmuz 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6822 lira alış fiyatı, 5,6842 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,3937 lira alış fiyatı, 6,3993 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....