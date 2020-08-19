Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları)

Küresel piyasalar, ABD borsalarının rekor kırmasının ardından yatay seyirde.

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Dolar/TL, bugün 7,38 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 8,81'de yer alıyor.

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ASYA BORSALARI EN YÜKSEK SEVİYESİNİ TEST ETTİ

Asya borsaları, S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından son 7 ayın en yüksek seviyesini test etti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi üç günlük yükselişini sürdürerek %0.3 artışla Ocak'tan beri ilk defa 570.80 seviyesine çıktı.

Avustralya borsaları %0.8 ve Güney Kore Kospi Endeksi %0.6 yükseldi.

Japonya'nın Nikkei endeksi %0.3 artarken, Çin lokomotif endeksinin

%0.7 gerilemesiyle, Çin hisseleri güne zayıf başladı.

S&P 500 endeksi ve Nasdaq Kompozit endeksi Walmart, Kohl's ve Home Depot gibi ABD'nin başlıca perakendecilerinin güçlü satış büyümesi açıklamasıyla dün borsanın açılmasının biraz ardından rekor seviyelere çıktılar.

GÖZLER MB'NİN FAİZ KARARINDA



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 20 Ağustos Perşembe günü toplanacak.

Yurtiçi piyasalar perşembe günü alınacak faiz kararına odaklanmışken, yurtdışı piyasalarda ise Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilim yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Piyasalar aynı zamanda bugün açıklanacak Fed tutanaklarını takip ediyorlar.



﻿MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIR MI?