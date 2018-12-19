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Dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimlerinde birkaç gündür süren satışlar sonrası sakin seyrediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 5,33 seviyesinde işlem görüyor. Kur hafta başında 5,39'un üzerine kadar yükselmesi sonrasında yönünü aşağı çevirdi.

Euro/TL 6,07 civarında hareket ediyor.

Piyasaların gözü bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararında olacak. Çeyrek puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, Fed'den gelecek mesajlar yakından takip edilecek.