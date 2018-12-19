Dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimlerinde birkaç gündür süren satışlar sonrası sakin seyrediyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 5,33 seviyesinde işlem görüyor. Kur hafta başında 5,39'un üzerine kadar yükselmesi sonrasında yönünü aşağı çevirdi.
Euro/TL 6,07 civarında hareket ediyor.
Piyasaların gözü bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararında olacak. Çeyrek puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, Fed'den gelecek mesajlar yakından takip edilecek.
Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Aralık 2018 dolar - euro fiyatları)
ntv.com.trEkonomi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimlerinde birkaç gündür süren satışlar sonrası sakin seyrediyor.