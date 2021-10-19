Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

Dün akşam saatlerinde 9,35'e kadar yükselen dolar/TL, bu sabah zirvesini 9,37'ye kadar taşıdı.

Güne düşüşle başlamasının ardından dolar/TL 9,29 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL'de ise yeni zirve 10,93'e ulaştı.

Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 93,7 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,33 üzerinde 1,1650'den işlem görüyor.



GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileriyle birlikte İngiltere Merkez Bankası Başkanı ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.



Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden uzmanlar, küresel piyasalarda azalan dolar talebi ile dolar endeksinin 94'ün altına inmesinin, gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son toplantıda politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürmüştü.