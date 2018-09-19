Merkez Bankası'nın sert faiz artışı sonrasında geçen hafta 6 lira sınırına kadar gerileyen dolar dün 6,46'nın üzerini görmesi sonrasında bugün düşüşte.
Dolar/TL, güne 6,40 civarında başlamasının ardından yönünü aşağı çevirerek 6,30'un altına kadar indi. Dolar en düşük 6,2500'i gördü.
Euro/TL ise 7,30 civarında hareket ediyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yarın açıklanması beklenen Orta Vadeli Programın piyasanın odağında olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10 seviyesinin destek, 6,44'ün direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
PİYASALAR YARIN AÇIKLANACAK OVP'Yİ BEKLİYOR (ORTA VADELİ PROGRAM'DAN BEKLENTİLER NELER?)