Dolar 19 Haziran 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,8640 lira alış fiyatı, 5,8660 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise, aynı saatlerde 6,5627 lira alış fiyatı, 6,5703 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....
ntv.com.trEkonomi
Dolar 19 Haziran 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,8640 lira alış fiyatı, 5,8660 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise, aynı saatlerde 6,5627 lira alış fiyatı, 6,5703 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....