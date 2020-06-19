Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları)

Küresel piyasalar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin endişeler ve merkez bankalarının destekleyici politikalarını fiyatlama konusundaki zorluklar nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Corona virüs salgınında vaka sayılarının artış hızı birçok ülkede azalsa da ikinci dalga endişelerinin en üst düzeyde konuşulmaya başlanması, piyasalarda tedirginliğe neden oluyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8570 liradan, euro 7,6920 liradan güne başladı.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8580 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6970 lira olmuştu.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta beklentileri aşarak 1 milyon 508 bine çıktı ve salgın sürecinde ekonomideki toparlanma hızına ilişkin kafa karışıklığının devam etmesine neden oldu.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 yükseldi.

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