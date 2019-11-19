Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Kasım 2019 dolar - euro fiyatları)
Dolar - euro kaç TL? 19 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum... Dolar, 19 Kasım 2019 sabahında 5,7385 lira alış fiyatı, 5,7415 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.Euro ise aynı saatlerde 6,3571 lira alış fiyatı, 6,3624 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
19.11.2019 - 07:19| Son Güncelleme : 19.11.2019 - 07:20
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