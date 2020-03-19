Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Mart 2020 dolar - euro fiyatları)

Dün 6,47 seviyelerinde yer alan dolar/TL, bugüne yükselişle başlayarak 6,50 seviyelerinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL 7,08 lira seviyelerinde yer alıyor.

Euro/dolar paritesi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,10'un altına gerileyerek 1,09'da yer alıyor.



Teknik açıdan dolar/TL'de 6,50'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde cari denge rakamlarının izleneceğini bildirdi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) başta olmak üzere merkez bankalarının hanehalkı ve işletmeleri önceleyen adımlar attığını ve bu adımların piyasaları desteklemesinin beklendiğini ifade etti.



Analistler, Avrupa'da sınırların geçici olarak kapatılmasının yatırımcılar üzerindeki tedirginliği görece artırdığına işaret ederek, varlık fiyatlarının salgına ilişkin gelişmeler sebebiyle bir süre daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini ifade etti.



KÜRESEL RESESYON UYARISI



Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, corona virüs salgınını önlemek için başlatılan tedbirler nedeniyle ekonomilerin durması sonucu dünya çapında resesyon görüleceğini ve gelecek 12 ayda ABD'li finans dışı şirketlerin temerrüt oranlarının yüzde 10'u aşabileceğini bildirdi.



S&P tarafından yayımlanan raporda, "Covid-19'u sınırlama önlemleri ekonomik faaliyetlerin aniden durmasına yol açarak bu yıl küresel resesyona neden olacak" denildi.

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