Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Nisan 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, 19,40 seviyesinde işlem görüyor.



Euro/TL, 21,27 civarında hareket ediyor.



ABD'de ekonomiye ilişkin sinyaller, yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üyeleri sözle yönlendirmelerine devam ederken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrası faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini belirtti. Bullard, ABD ekonomisinin resesyona gittiği görüşlerine de karşı çıktı.



Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de yüksek enflasyonu düşürmek için Fed'in büyük ihtimalle bir faiz artışına daha gideceğini dile getirdi. Ekonominin hala ivme kazandığını ancak enflasyonun çok yüksek olduğuna işaret eden Bostic, para politikası alanında yapılması gereken daha çok iş olduğunu kaydetti.



Analistler, ekonomide soğuma işaretlerinin beklendiği bu dönemde alınan güçlü sinyallerin şahin politikaları beklenenden daha uzun süre uygulamada tutabileceği endişesiyle varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, bu durumun Fed'in politika alanını da daralttığını ifade etti.



Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 25 baz puanlık faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor.



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