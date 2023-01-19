Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Ocak 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL'nin yatay seyri devam ederken, kur 18,79 seviyesinde hareket ediyor.



Euro/TL 20,28 civarında işlem görüyor.



Piyasalar Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararını takip edecek. Merkez'in politika faizini yüzde 9'da sabit tutması bekleniyor.



Reuters anketine katılan 22 ekonomistin tamamı bugün TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.



Karar sonrası Para Politikası Kurulu metninde yapılacak olası değişiklikler ve ayrıca banka rezervleri bugün takip edilecek gündem maddeleri arasında.



Merkez Bankası bu hafta ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son verilmesini isterken sürecin devam etmesi halinde düzenleme yapılabileceğine de dikkat çekmişti.



Küresel piyasalarda gelen veriler takip ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 1 Şubat'taki toplantısında faizleri 25 baz puan artırmasına yüzde 96,4 ile neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın mart ve mayıs aylarında da faizleri 25 baz puan artıracağı, haziranda ise bir değişiklik yapmayacağı öngörülüyor.



GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI