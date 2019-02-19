Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,31 seviyesinden alıcı buluyor.



Dün yükseliş eğiliminde hareket eden ve 5,3175'e kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre 0,64 artışla 5,3050'den tamamladı.



Euro/TL de 6,02 sınırında alıcı buluyor.



Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinin (TLTRO) muhtemel olduğunu kaydetmesiyle 1,1234 ile son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen euro/dolar paritesi, dün kayıplarını telafi etti ve 1,1275-1,1350 bandında dengelendi.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 96,9 seviyesinde bulunuyor.



VİDEO: SEÇİMDEN SONRA DOLAR/TL KURU NE OLUR?



Uzmanlar, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis De Guindos ve ECB Başekonomisti Peter Praet'in açıklamalarının kurların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.



Brexit konusundaki gelişmeler ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin de takip edileceğine değinen analistler, yurt içinde ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) açıklamalarının gündemi meşgul edeceğini söyledi.



S&P ekonomistlerinin, bugün düzenlenecek interaktif webcast'te Türkiye'nin kredi notu, görünümü ve bankacılık sektörüne ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor. S&P, geçen haftanın son işlem gününde Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü "B+" ve "durağan" olarak teyit etmişti.



Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,3250'nin direnç, 5,2550'nin destek konumunda olduğunu dile getirdi.



VİDEO: TCMB'NİN ZORUNLU KARŞILIK ADIMI NE ANLAMA GELİYOR?

