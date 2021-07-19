Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Temmuz 2021 dolar - euro fiyatları)

Merkez Bankası'nın beklentilere paralel olarak faizleri sabit tuttuğu ve kısa vadede faiz indirimi mesajı içermeyen açıklamasının ardından dolar/TL 8,55 civarında işlem görüyor.



Bu hafta piyasalarda bayram tatili nedeniyle bugün yarım gün işlem gerçekleşecek. Haftanın kalanında ise piyasalar kapalı olacak.



Dolar/TL yaklaşık 3 haftadır sakin ve aşağı yönlü bir seyir izliyor. Kur 8,75'li seviyelerden önce 8,60 ardından 8,50 seviyelerine geriledi.

Euro/TL de 10 liranın üzerinde seyrediyor.



Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faizini sabit tutmasının ardından önümüzdeki bir ay boyunca faizin yüzde 19'da kalacağının anlaşılması erken faiz indirimi endişelerini kısmen azalttı. Bankanın yılın kalanında cari fazla verileceğini açıklaması da döviz piyasasında yaz aylarında dengeli bir seyir oluşabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.



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