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Dolar/TL 6 seviyesinin altında hareket ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL dün 5,91'le 17 Ağustos'tan beri en düşük düzeyi görmesi sonrasında bugün 5,97 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL de 6,90'un altında işlem görüyor.

Piyasalar yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerini bekliyor.