Dolar/TL 6 seviyesinin altında hareket ediyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL dün 5,91'le 17 Ağustos'tan beri en düşük düzeyi görmesi sonrasında bugün 5,97 seviyesinde seyrediyor.
Euro/TL de 6,90'un altında işlem görüyor.
Piyasalar yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerini bekliyor.
Dolar kuru bugün ne kadar? (2 Ekim 2018 dolar - euro fiyatları)
ntv.com.trEkonomi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL 6 seviyesinin altında hareket ediyor.