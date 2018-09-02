Piyasaların kapalı olduğu 2 Eylül pazar 2018 sabahında dolar kuru serbest piyasada 6,5180 liradan işlem görüyor.
31 Ağustos 2018'de piyasaların kapanmasıyla birlikte euro son olarak 7,5633 liradan, sterlin ise 8,4537 liradan işlem görmüştü.
Dolar kuru bugün ne kadar? (2 Eylül 2018 dolar - euro fiyatları)
Ekonomi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Piyasaların kapalı olduğu 2 Eylül pazar 2018 sabahında dolar kuru serbest piyasada 6,5180 liradan işlem görüyor.