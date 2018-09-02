Piyasaların kapalı olduğu 2 Eylül pazar 2018 sabahında dolar kuru serbest piyasada 6,5180 liradan işlem görüyor.

31 Ağustos 2018'de piyasaların kapanmasıyla birlikte euro son olarak 7,5633 liradan, sterlin ise 8,4537 liradan işlem görmüştü.