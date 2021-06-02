Dolar kuru bugün ne kadar? (2 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

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Yeni haftaya, büyüme verilerinde beklentilerin üzerindeki artışın etkisiyle yüzde 1 civarı düşüşle başlayan döviz kurları 2 Haziran 2021 sabahına yükselişle başladı.

Dolar geçen hafta, 8,61 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini görmüştü. Bu hafta başında ise 5,50'nin altına inmişti.

Cumhurbaşkanı'nın faiz mesajı sonrası tarihi rekorunu yenileyerek 8,88 seviyesine gelen dolar/TL, şu dakikalarda 8,63 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar kurundaki yukarı yönlü hareket sonrası en son 6 Kasım 2020'de 540 lira ile rekor kıran gram altın da 535 liraya kadar çıktı.

Cumhurbaşkanı'nın faiz söyleminin ardından 10,70'in üzerini gören euro/TL ise 10,56 seviyelerinde yer alıyor.

Dün açıklanan ABD Mayıs imalat PMI verilerinin yüksek gelmesinin yatırımcıların risk iştahını arttırmasıyla küresel borsalar rekor seviye civarında işlem görmeye devam etti.

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Yatırımcıların gözü bu Cuma açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisinde olacak.

Bugün yurt içinde veri gündemi sakinken piyasalar TCMB'nin yerli ve yabancı yatırımcılarla yapacağı toplantıyı ve dış ticaret verisini takip edecek.

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