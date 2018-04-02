Dolar kuru bugün ne kadar? (2 Nİsan 2018 dolar - euro fiyatları)
ntv.com.trEkonomi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 3,96'nın üzerinde yatay bir seyir izliyor. Euro/TL ise, 4,88'de seyrediyor.
Yeni hafta başlarken bankalararası piyasalarda dolar/TL 3,96'nın üzerinde seyrediyor.
Geçen hafta küresel piyasalarda "ticaret savaşları" endişesiyle doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle 4,0163'e çıkan dolar/TL, Türkiye ekonomisinin 2017'de yüzde 7,4 büyümesinin pozitif desteğiyle 3,9347'ye kadar geriledi. Dolar/TL, geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izlerken, cuma gününü yüzde 0,3 artışla 3,9544'ten tamamlamıştı.
Euro/TL 4,88'den işlem görürken, euro/dolar 1,2317 seviyesinde yer alıyor.
Uzmanlar, Avrupa'da Paskalya tatilinin sürdüğünü ifade ederek, yurt içinde mart ayı imalat sanayi PMI, yurt dışında ise ABD'deki mart ayı imalat sanayi PMI ve ISM imalat endekslerinin takip edileceğini bildirdi.
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 3,9550 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda geçen haftanın son günlerinde etkili olan düşüş eğiliminin devam edebileceğini kaydetti.