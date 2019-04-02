Dolar, 2 Nisan 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,5327 lira alış, 5,5347 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Saat 07.23 itibariyle euro alış fiyatı 6,2046 lira, satış fiyatı ise 6,2214 lira seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....
ntv.com.trEkonomi
Dolar, 2 Nisan 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,5327 lira alış, 5,5347 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Saat 07.23 itibariyle euro alış fiyatı 6,2046 lira, satış fiyatı ise 6,2214 lira seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....